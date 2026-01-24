ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಬರಿದಾದ ಸಾಗರದ ಭತ್ತದ ಫಣತಗಳು, ಮರೆಯಾದ ವರದಾ ತೀರದ ಸುಗಂಧ
ಬರಿದಾದ ಸಾಗರದ ಭತ್ತದ ಫಣತಗಳು, ಮರೆಯಾದ ವರದಾ ತೀರದ ಸುಗಂಧ
ಗದ್ದೆಗಳು ಸೈಟುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲೀಗ ಉಳಿದಿರುವುದು ವಿಷದ ಕಮಟು ಮಾತ್ರ
ಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಡ್ತಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಭಡ್ತಿ
Published 24 ಜನವರಿ 2026, 10:44 IST
Last Updated 24 ಜನವರಿ 2026, 10:44 IST
SagaraPaddyPaddy CultivationRicerice agricultureSeedsSeed bankseed protection

