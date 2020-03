ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಾವು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾದುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋಡಿ. ಈ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತ ಜನರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್

HD video for the 831 terrorist attack.

How should I describe these "police"?

Triad? Rioters? Sorry, I can't find the right word. #HongKongProtestors #PoliceBrutality #PoliceState #FreeHongKong #chinazi pic.twitter.com/Y0YiBoAfrB

— FC1213 (@c_f1213) August 31, 2019