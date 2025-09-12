ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ - ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ

<p>ಕರಾವಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್... ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಥಟ್ ಅಂತ ತಯಾರ್.. ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಯಾ! </p><p>ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಪಸರಿಸಿದ, ತಿಂದಷ್ಟೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುರಳಿ & ಸುಚಿತ್ರಾರವರು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.. ಕಲಿಯಿರಿ.. ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>