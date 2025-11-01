ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸುಮಾ ಬಿ.
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:38 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:38 IST
ಧಾವಂತದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕರೂ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಂತೆ ದಿಢೀರ್‌ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಗುಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತುರುಕುವುದಿಲ್ಲ. ರುಚಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ
ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
foodYoutube Channel

