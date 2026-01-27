ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ

<p>ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಏನಾದರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಲೆಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮೊಳಕೆಕಟ್ಟಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<br><br><strong>ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು<br><br></strong>ನೆನೆಸಿಟ್ಟ<strong> </strong>ಕಡಲೆಕಾಳು– 1ರಿಂದ2 ಕಪ್<br>ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ<br>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು<br>ನಿಂಬೆ ರಸ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ<br>ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ(ಸಾಸಿವೆ, ಒಣ ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವು)<br>ಅರಿಶಿಣ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ<br><br><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕಡಲೆಕಾಳಿಗೆ 1ರಿಂದ2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಅದಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. <br></p><p>ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ನೀರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<strong><br></strong></p><p>ನಂತರ ಬೆಂದ ಕಡೆಲೆಕಾಳನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br><br>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಕಡಲೆಕಾಳು ಉಸ್ಲಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>