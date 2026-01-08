ಭಾರತದ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಅನೇಕರು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಎಂದರೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ, ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳಿಗೇ ಆದ್ಯತೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. </p><p>ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರುಚಿ, ಆಕಾರ, ವೈವಿದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬೆಂಗಾಳಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತವನ್ನು ‘ದೇಶದ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.<br><br><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳು</strong><br><br><strong>ರಸಗುಲ್ಲಾ</strong></p><p>ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ, ಮೃದುವಾದ ‘ರಸಗುಲ್ಲಾ’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. <br><br><strong>ಮಿಷ್ಟಿ ದೋಯಿ (ಸಿಹಿ ಮೊಸರು)</strong><br>ಮಿಷ್ಟಿ ದೋಯಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಮೊಸರು ಬೆಂಗಾಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಚಂಪಾಕಲಿ</strong><br>ಹಾಲು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರಿಸಿನ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಂಪಾಕಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. <br><br><strong>ನೋಲೆನ್ ಗುರ್ (ಖರ್ಜೂರದ ಬೆಲ್ಲ)</strong><br>ಖರ್ಜೂರ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಂದೇಶ್</strong><br>ಸಕ್ಕರೆ, ಕೇಸರಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶ್ ಸಿಹಿಯೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>