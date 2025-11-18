Untitled Nov 18, 2025 06:25 pm

<p>ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಬೇಕರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p><p><strong>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>2–3 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ</p><p>1–2 ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ತೆಳುವಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.</p><p>ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲು ಇಡಿ.</p><p>ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.</p><p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಖಾರದಪುಡಿನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. </p><p>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>