ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ನೀರ್ ದೋಸೆಯಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಈ ತರಕಾರಿ ದೋಸೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸಿಪಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:15 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
foodDosaDosa recipeFood bills
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT