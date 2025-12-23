ನೀರ್ ದೋಸೆಯಷ್ಟೇ ರುಚಿ ಈ ತರಕಾರಿ ದೋಸೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ರೆಸಿಪಿ

<p>ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಉದ್ದಿನ ದೋಸೆ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿರುತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ </p><p><strong>ತರಕಾರಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು </strong></p><p>ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟು – ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p> ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 1ಕಪ್</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ– 1 ಕಪ್</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲೆ ಕೋಸು– 1 ಕಪ್</p><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ – 1 ಕಪ್</p><p>ಟೊಮೆಟೊ–ಅರ್ಧ ಕಪ್</p><p>ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ– 3ರಿಂದ4</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು– 1 ಕಪ್</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ – ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲೆ ಕೋಸು, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್,ಕ್ಯಾಪಿಸಿಕಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<p>ನಂತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಸಿದುಕೊಂಡು, ಬೇಯಿಸಿ ಕೊಂಡ ತರಕಾರಿಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಬಳಿಕ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ತರಕಾರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಚಟ್ನಿ ಜತೆ ಸೇವಿಸಿ.</p>