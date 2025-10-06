ರೆಸಿಪಿ | ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸುವ ಚುರುಮುರಿ: ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಚುರುಮುರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಮುರಿ ಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿರುಮುರಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.</p> <p>ಖಾರ ಚುರುಮುರಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</p><p>2 ಕಪ್ ಗರಿಗರಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ</p><p>1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ</p><p>1 ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p><p>ಶೇಂಗಾ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ಈರುಳ್ಳಿ</p><p>ಟೊಮೊಟೊ</p><p>ಕ್ಯಾರೆಟ್</p><p>ಉಪ್ಪು</p><p>ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು</p><p>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: </p><p>ಹಂತ 1: ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಳೆದು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಹಂತ 2: ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, 1/4 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1 ಚಮಚ ಖಾರ ಪುಡಿ, ತೊಳೆದು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೊಟೊ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p><p>ಕಾಫಿ ಜತೆ ಸವಿಯಿರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>