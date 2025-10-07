ರೆಸಿಪಿ| ಸಂಜೆ ಕಾಫಿಗೆ ಗರಿಗರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಸಂಜೆ ಕಾಫಿಗೆ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಿನಿಸು ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವೂ ಹೌದು. ಕಾಫಿ ಜತೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮಜ ಹೇಳ ತೀರದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p><strong>ಹೊಟೇಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>3 ಈರುಳ್ಳಿ</p><p>1 ಚಮಚ ಖಾರಪುಡಿ</p><p>1/2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು</p><p>2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p><p>2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p><p>ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ಕರಿ ಬೇವು</p><p>1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಹಂತ 1: 3 ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 2 : ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿ ಬೇವು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲು ಇಡಿ.</p><p>ಹಂತ 4: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 2 ಕಪ್ ಕಡ್ಳೆಹಿಟ್ಟು, 1/2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಚಮಚ ಖಾರಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗದೇ ದಪ್ಪವೂ ಆಗದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಹಂತ 5: ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಕಲಸಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.</p><p>ಹಂತ 6: ಕರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ </p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>