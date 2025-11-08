ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ

<p>ಅತಿಯಾದ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾತವಾರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿಡುವುದು ಕೂಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕಾನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Snake Plant):</strong></p><p>ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗಿಡವಾದ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೀನ್, ಕ್ಸೈಲೀನ್, ಟೊಲ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Rubber Plant):</strong></p><p>ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಯವೆಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.</p>. <p><strong>ಅಲೋವೆರಾ (Aloe Vera):</strong></p><p>ಇದನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಜೀನ್ನಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಪೀಸ್ ಲಿಲಿ (Peace Lily) :</strong> </p><p>ಪೀಸ್ ಲಿಲಿಯು ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೀನ್, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಇಥಿಲೀನ್, ಕ್ಸೈಲೀನ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. </p>.<p><strong>ಬಿದಿರು ತಾಳೆ (Bamboo Palm):</strong></p><p>ಬಿದಿರು ತಾಳೆ ಮರವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೀನ್, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಥಿಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸೈಲೀನ್ನಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ರಹಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>