ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಕರೋನರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ!

ಡಾ.ಕಿರಣ್ ವಿ.ಎಸ್.
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:23 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SurgeryHeart

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT