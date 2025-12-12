ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅಂತರಂಗ: ಅತಿಯಾದ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಖಿನ್ನತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ದುಃಖ– ಖಿನ್ನತೆ: ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿಯಿರಿ– ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ ಅಂಕಣ
ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Depression

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT