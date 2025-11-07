ಕನಸು ಬೀಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಳಲು, ಬಯಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನಸು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು, ಯಾವಾಗ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕನಸಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p><strong>ಕನಸು ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಕನಸು ಎಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಧ್ವನಿಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ‘ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರಪಟ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><ul><li><p>ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಚಿಂತನೆ, ಭಯ, ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಕನಸು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ?</strong></p><p>ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</p><ul><li><p>1. NREM (Non-Rapid Eye Movement) – ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಂತ.</p></li><li><p>2. REM (Rapid Eye Movement) – ಕಣ್ಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಂತ.</p></li></ul><p>ಕಣ್ಣುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಿದುಳಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಕನಸುಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಳುತ್ತವೆ. </p><p><strong>ಕನಸು ಬೀಳಲು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು:</strong></p><p><strong>ಈಡೇರದ ಬಯಕೆಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸು ಈಡೇರದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವ ಭಾವನೆಗಳು ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು :</strong></p><ul><li><p>ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ, ದುಃಖ, ಭಯ, ಆನಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಾರಿ.</p></li><li><p>ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕ.</p></li></ul><p><strong>ಸ್ಮರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ:</strong></p><ul><li><p>ಆ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೆದುಳು ಶೇಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. </p></li></ul><p><strong>ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ: </strong></p><ul><li><p>ಕನಸುಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಭಾಗವೂ ಹೌದು. ಇವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p></li></ul><p><strong>ಕನಸಿನ ವಿಧಗಳು (Types of Dreams)</strong></p><ul><li><p><strong>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಸುಗಳು (Ordinary Dreams):</strong> ದೈನಂದಿನ ಚಿಂತನೆ, ನೆನಪು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ.</p></li><li><p><strong>ಭಯಾನಕ ಕನಸುಗಳು (Nightmares):</strong> ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಬರುವ ಕನಸುಗಳು. ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಲೂಸಿಡ್ ಕನಸುಗಳು (Lucid Dreams):</strong> ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಪುನಃಪುನಃ ಬರುವ ಕನಸುಗಳು (Recurring Dreams):</strong> ಒಂದು ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಸಂಕೇತಾತ್ಮಕ ಕನಸುಗಳು (Symbolic Dreams):</strong> ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೇರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p>ಉದಾಹರಣೆ: ನೀರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಯಕೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕನಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಬಂಧ:</strong></p><ul><li><p>ಕುತೂಹಲಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಕನಸುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದ ಬಯಕೆ ಹಾಗೂ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>