ಊಟವೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ತಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

<p>ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಊಟವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು</p><p><strong>ಆರ್ದ್ರಕ ಸ್ವರಸ (ಶುಂಠಿ ರಸ)</strong> <br>ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸದ ಜೊತೆ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2ರಿಂದ3 ದಿನ ಕುಡಿಸಬಹುದು.<br><br><strong>ಚಿಂಚ ಪಾನಕ (ಹುಣಸೆ ಪಾನಕ)</strong></p><p>ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಸದ ಜೊತೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ, ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಿ. </p><p>ಊಟ ಮಾಡಲು ಹಠ ಮಾಡವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಚಿಂಚ ಪಾನಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. <br></p><p><strong>ಸಿತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ</strong><br>ಈ ಔಷಧಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ<br>ಕಾಲು ಚಮಚ ಚೂರ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2–3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು.<br><br>ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು. <br><br><strong>ಬಜೆ /ವಚಾ</strong> </p><p>ಬಜೆ /ವಚಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕುಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. <br><br>ಕಾಲು ಚಮಚ ಅಜಮೋದಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಪುಡಿಯನ್ನು (Omum / Carom seeds) ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಬಹುದು.<br><br><strong>ಮಾದಿಫಲ</strong> <br>ಈ ಔಷಧಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಾದಿಫಲವನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2ರಿಂದ5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು.</p><p>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎನ್, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>