ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಊಟವೆಂದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ತಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಾರೆಯೇ? ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎನ್
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthchildHealth AwarenessAyurvedaAyurvedicchild health

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT