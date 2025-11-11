ಯೌವ್ವನದ ಪ್ರೀತಿ: ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?

<p>ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೌವ್ವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p><p>ಯೌವ್ವನದ ಪ್ರೀತಿ ತುಸು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಬಂಧನವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ‘ಲವ್ ಕೇಸ್’ .ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸು ಎಂದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕುಟುಂಬ:ಮುಂದೇನಾಯ್ತು!.<p><strong>ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ಸಿದ್ದಾಂತ ಎನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? </strong></p><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಟರ್ನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ಸಿದ್ದಾಂತ’ (Triangular Theory) ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</p><ul><li><p><strong>ಸೌಹಾರ್ದತೆ:</strong> ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು, ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ.</p></li><li><p><strong>ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹ :</strong> ಭಾವೋದ್ರೇಕ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಬದ್ಧತೆ:</strong> ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ.</p></li></ul><p><strong>ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ 6 ವಿಧಗಳಿವು:</strong></p><p>ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಸ್ಟರ್ನ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಆರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</p><ul><li><p><strong>ವ್ಯಾಮೋಹ :</strong> ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ:</strong> ಇದು ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೇಮ:</strong> ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. </p></li><li><p><strong>ಸ್ನೇಹಭಾವದ ಪ್ರೀತಿ :</strong> ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪ ಪಡೆದು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ</strong> : ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p>ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೌವ್ವನದ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಮತೋಲನವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>