Hair Fall: ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಗಾಳಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರ ವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಣ ಚರ್ಮ, ತುರಿಕೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. </p><p><strong>ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣಗಳು</strong></p><p>ನಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಜನರ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. </p><p>ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಕೂದಲು, ತಲೆ ತುರಿಕೆ, ಒಣಗಿರುವ ಚರ್ಮ - ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಗರದ ನೀರು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸೇರಿರುವ ಕಠಿಣ ನೀರು.</p><p>ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜಂಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಉರಿಯೂತ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದು, ಚರ್ಮ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರಗಳು</strong></p>.<p>●\tಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಜಿಗುಟು ಸ್ಥಿತಿ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಚರ್ಮ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಜಡ್ಡಾಗಿ, ಆಗಾಗ ತುರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>●\tಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ನೀರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>●\tವಯಸಾಸುಗವ ಮೊದಲೇ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು, ಕಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಗೆರೆಗಳು, ಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>●\tಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಚಕ್ರ ಮುಂಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಠಿಣ ನೀರು ಕೂದಲಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ತಲೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಳೆಯದೇ ಖನಿಜಗಳು ಕೂದಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೇರನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ಸಂತೋಷವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತಗಳು </p><p>ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸದೇ ಇರಲಾಗದು, ನೀರನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ತಡೆಯಲು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಮರುಪೂರಣ - ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.</p><p>ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು</p><p>●\tಶವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ: ನಗರದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆಡಿಎಫ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋರೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು 3-6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ!</p><p>●\tಆರ್ ಓ ರಿನ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಲ ತಲೆ, ಮೈ ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಓ ನೀರು ಬಳಸುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಉಪಾಯ. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗ್ ಆರ್ ಓ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾಬೂನಿನ ಜಿಗುಟು ಉಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.</p><p>ಸರಿಯಾದ ತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನ </p><p>ಕಠಿಣ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಸಾಬೂನು ಜಿಗುಟು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗು ತೆಗೆಯುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. </p><p>●\tಸಾಬೂನು-ರಹಿತ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಹಾರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಎಚ್ ಇರುವ ಬಾರ್ ಸಾಬೂನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅವು ಗಟ್ಟಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬದಲಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಸಮತೋಲಿತ ಜೆಲ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಸಿಂಡೆಟ್ ಬಾರ್ (ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್) ಬಳಸಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p><p>●\tಎಸಿವಿ ರಿನ್ಸ್: ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ (ಎಸಿವಿ) ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊನೆಯ ಸಲ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಿ. ಆಗ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಖನಿಜ ಸಂಗ್ರಹ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. </p><p>ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಲಹೆ </p><p>●\tಚರ್ಮಕ್ಕೆ: ಕಠಿಣ ನೀರು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗಮನ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ ನಿಯಮ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ (ಚರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಿರುವಾಗ) ಒಳ್ಳೆಯ ದಪ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೆರಾಮೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಯಾಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚರ್ಮದ ಹಾಳಾದ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>●\tಕೂದಲಿಗೆ: ಕಠಿಣ ನೀರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಪ್ಪ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ, ಅದು ಕಠಿಣ ನೀರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮರಳಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಹಾಕುವ 30 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖನಿಜಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಲೀವ್-ಇನ್ ಸೀರಮ್ ಹಚ್ಚಿ, ಆದರೆ ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಕಠಿಣ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಹಾನಿ ತಡೆದು ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉದುರುವ ಕೂದಲಿಗೆ ಖಾಯಂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಜೆ. ಲೋಗೇಶ್ವರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್; 