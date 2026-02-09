ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:11 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:11 IST
ಕಿತ್ತಳೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೆಟ್ಟಿ

ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಬ್ರೊಕೊಲಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಗೆಟ್ಟಿ

