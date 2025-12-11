ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಗುರುವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:41 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 21:41 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-47
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-01
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
