ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:49
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:02
ರಾಹು ಕಾಲ:
07-30 : 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT