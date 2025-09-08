ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:25 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-34
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
