ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 373 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 138 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು, ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ 6 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿತು. ಐಎಎಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಛತ್ತೀಸಗಡ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಅಚರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಕಿಣಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 373 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 1.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 7. ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 138 ಮತ್ತು 69.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 240 (ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇಸಾಯಿ 47, ಉಮಂಗ್ ಕುಮಾರ್ 73; ಮಾಧವ್ ಪಿ. ಬಜಾಜ್ 73ಕ್ಕೆ 3, ಧ್ರುವ್ ಪಿ. 65ಕ್ಕೆ 4, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ. 51ಕ್ಕೆ 2). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ</p>.<p><strong>ಆಲೂರು 2 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ:</strong> ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲೆವೆನ್: 250. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 83 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 303 (ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಪಾಟೀಲ 68, ಮಂದಾರ ಭಂಡಾರಿ 60, ಮಿಜಾನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಔಟಾಗದೇ 71; ಶ್ರೀಶಾ ಆಚಾರ್ 91ಕ್ಕೆ 2. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ.</p>.<p><strong>ಐಎಎಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ:</strong> ಛತ್ತೀಸಗಢ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 254 ಮತ್ತು 41 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 121. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ: 250. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ</p>