<p><strong>ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್:</strong> ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ (18ಕ್ಕೆ 4) ಮತ್ತು ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (110;82ಎ)ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ 342 ರನ್ಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 317 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಈತನಕದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೋ ರೂಟ್ (100;96ಎ) ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 415 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 20.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1ರಿಂದ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. </p>