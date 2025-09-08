<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಯಾನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಸ್ಪೇನ್ನ ಈ ಆಟಗಾರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು 6–2, 3–6, 6–1 ಮತ್ತು 6–4 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಗೆದ್ದ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.</p><p>ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ (6–4, 7–6 (7–4), 6–2) ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನ್ನರ್, 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಾ ಆಟಗಾರ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಓಜೆ ಆಲಿಯಾಸೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ (6–1, 3–6, 6–3, 6–4 ಅಂತರ) ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p>.ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ | ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಕಿರೀಟ.US Open Tennis 2025: ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸೆಣಸಿಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್–ಸಿನ್ನರ್ ಸಜ್ಜು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>