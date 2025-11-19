ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:41 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:41 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-35
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-5
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
