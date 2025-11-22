ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:03 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-37
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
