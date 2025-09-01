ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 38
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 – 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT