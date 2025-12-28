ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 5 ಜನವರಿ 2026 ಸೋಮವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 18:33 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 18:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 5 ಜನವರಿ 2026 ಸೋಮವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-13
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ5 ಜನವರಿ 2026 ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುಷ್ಯ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸಧನು ಮಾಸ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT