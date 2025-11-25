ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 25 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಮಂಗಳವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 25 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-38
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 25 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಮಂಗಳವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ
Panchanga
