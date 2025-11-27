ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
panchanga
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 27 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಗುರುವಾರ

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ
್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:35 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 27 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-39
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 27 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಧನಿಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ ಋತು
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ
Panchanga
