ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025 ಶನಿವಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:31 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:31 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025 ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-44
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 10-30 ,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025 ಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಘಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
