ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಮಂಗಳವಾರ

Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:32 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 18:32 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-46
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
