ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:36 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:36 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:31
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05:58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
