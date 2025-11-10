ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌: ನಜೀಂ, ಶ್ರೇಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:45 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:45 IST
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೇಯಾ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೇಯಾ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು
