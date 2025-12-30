ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ

<p>2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಯೋಗಗಳು ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಲಭಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು.ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ.<p>ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.</p><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ.</p><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ: </strong>ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ.<p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ: </strong>ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ದೊರಕುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>