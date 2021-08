ನಟಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈನ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರೊಬ್ಬರ (ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರನಿಗೂ ನಟಿಗೂ ಮೊದಲು ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಓಶಿವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A Mumbai-based actress levels molestation allegations against an interior designer following a spat with him over his work in her apartment. Case registered at Oshiwara Police Station, no arrest made: Mumbai Police#Maharashtra

