ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಚಂಡೀಗಡ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು 2022ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗರ್‌ಶಂಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೈ ಕಿಶನ್ ರೌಡಿ, ತಲ್ವಾಂಡಿ ಸಬೊದಿಂದ ಬಲ್ಜಿಂದರ್ ಕೌರ್, ಜಾಗ್ರಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸರ್ವಜಿತ್ ಕೌರ್ ಮನುಕೆ ಅವರು ಸೇರಿ ಇತರ 7 ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ.

Aam Aadmi Party announces its first list of candidates for 2022 Punjab assembly elections pic.twitter.com/CSGFX9TcPt

— ANI (@ANI) November 12, 2021