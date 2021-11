Covid India Update| ಇಂದು 10,488 ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: 313 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು 10,488 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 313 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,45,10,413 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4,65,662 ಆಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,22,714 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, 3,39,22,037 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,16,50,55,210 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

#COVID-19 | India reports 10,488 new cases, 12,329 recoveries & 313 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry.

Total cases 3,45,10,413

Total recoveries 3,39,22,037

Death toll 4,65,662

Active cases 1,22,714

Total Vaccination: 1,16,50,55,210 pic.twitter.com/CImIcmfqTf

— ANI (@ANI) November 21, 2021