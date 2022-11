Gujarat Polls: ಪತ್ನಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಪತ್ನಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಆಟಗಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲವೇ? ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಂರ್ಘರ್ಷವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ವಕ್ತಾರ ವಾರಿಸ್ ಪಠಾಣ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Isn't wearing the jersey of Indian Cricket team & indulging in promotion of a political party a breach of contract of player and also conflict of interest according to @BCCI ? pic.twitter.com/zHGBcKFdJ7

— Waris Pathan (@warispathan) November 27, 2022