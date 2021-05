ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನು ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ವಾಹನವಾಗಿಸಿದ ಟೆಕಿ

ದೆಹಲಿ: ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗೀತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೋವಿಡ್‌ ಕೇರ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ರನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ದೆ,' ಎಂದು ಎಂದು ಹಿಮಾಂಶು ನಾಗಿಯ ಹೇಳಿದರು.

'ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ವರೆಗೆ ನಾನು 23ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅವರಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಪೂರೈಸಿದ್ದೆ. ಅದೂ, ಉಚಿತವಾಗಿ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಪೂರೈಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ' ಎಂದು ಹಿಮಾಂಶು ನಾಗಿಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

Delhi: An IT employee turns his car into what he calls an 'emergency response vehicle' to help COVID patients

"I started this service a month ago. I reached out to oxygen camp in Geeta Colony to transport medicines & other things that patients need," Himanshu Nagia says. (30.05) pic.twitter.com/mcIf2fahlf

— ANI (@ANI) May 30, 2021