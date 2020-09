ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೇಮಾ ಖಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 

ಇಟಾನಗರ್: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೇಮಾ ಖಂಡು ಅವರು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಆರ್‌ಟಿ ಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ.ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಪೇಮಾ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.



I had undertaken a repeat Covid19 RT-PCR test yesterday.

Because of the wishes and prayers of each one of you, I am glad to inform that I have tested NEGATIVE.

Thank you all 👍. #WearMask #StaySafe

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) September 17, 2020