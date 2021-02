ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಲು ಯಾರೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅಂತವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಸ್ಸಾಂನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 167 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ತೋಟಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹ 365 ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರೆಯಲಿದೆ? ಅದನ್ನು ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | ".....Hum ne yeh gamchha pehna hai.. ispe likha hai CAA.. ispe humne cross laga rakha hai, matlab chahe kuchh bhi ho jaye.. CAA nahi hoga.. 'hum do, hamare do' achhi tarah sun lo, (CAA) nahi hoga, kabhi nahi hoga," says Congress leader Rahul Gandhi in Sivasagar, Assam pic.twitter.com/ZYk7xAUdYx

— ANI (@ANI) February 14, 2021