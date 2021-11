ಪಂಜಾಬ್‌: ಎಎಪಿ ತೊರೆದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಿಂದರ್ ರುಬಿ

ಚಂಡೀಗಡ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಬತಿಂಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಿಂದರ್‌ ಕೌರ್ ರುಬಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

’ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ’ ಎಂದು ರೂಪಿಂದರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪಿಂದರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೂಪಿಂದರ್‌ ಕೌರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಎಪಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಚೀಮಾ, ’ರೂಪಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಎಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Mr.@ArvindKejriwal ji Convener, AAP & @BhagwantMann ji This is hereby inform u that I am resigning with immediate effect from the membership of Aam Aadmi Party.Please accept my resignation.Thx Rupinder Kaur Ruby.(MLA Bti.rural)

— Ruby (@RubyAap) November 9, 2021