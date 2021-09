ಸಿಪಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ, ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಏಕಿಲ್ಲ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಸಿಪಿಎಂ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷದವರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು (ಟಿಎಂಸಿ) ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಪೆಗಾಸಸ್‌ ಮೂಲಕ ಕದ್ದಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಅಂಥ ಸಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅವರು ಮೃತದೇಹದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ ಕಾನೂನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಮತಾ ಟೀಕಿಸಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

CPM has done so much injustice, has there been a single CBI inquiry and ED case on them? Our party, which fights with such bravery, is not being spared. Our phones are being tracked through Pegasus: West Bengal CM Mamata Banerjee at Bhabanipur pic.twitter.com/fBxkpALF2O

