ಭಂಡಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರಂತ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್‌ ವಿಷಾದ

ನವದೆಹಲಿ/ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 10 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಂಡಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.

ತನಿಖೆಗೆ ಫಡಣವೀಸ್‌ ಒತ್ತಾಯ: ‘ಭಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಘಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್‌ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Fire incident at the Bhandara District Hospital,where about 10 children lost lives is very painful & disturbing.

My deep condolences to the families who suffered such irreparable loss.

This incident should be properly investigated & strict action be taken against the culprits.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 9, 2021