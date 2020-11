ಪ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಟಿಎಂಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪ

ಕಾಂತಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ಬ ಮದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿಯ 'ಗೂಂಡಾಗಳು' ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ 'ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯ,' ಎಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, 'ಪೂರ್ಬ ಮದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಟಾಬೇರಿಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೋಕುಲ್ ಜೆನಾ ಎಂಬವರ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ,' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ, 'ಕಾಂತಿ ಭಗಬಾನ್‌ಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಗೋಕುಲ್ ಜೆನಾ ಅವರನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪತಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅವರ ಅಪರಾಧ?' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Gokul Jana, BJP’s booth worker from Kanthi Bhagabanpur assembly, was brutally murdered by TMC goons. His crime? He requested the husband of a TMC panchayat member affected by Corona to stay in quarantine!

Is this how democracy suppose to survive under Mamata’s TMC in Bengal? pic.twitter.com/DFMC4V3Tv2

— BJP Bengal (@BJP4Bengal) November 11, 2020