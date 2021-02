Covid-19 India Update: 1 ಕೋಟಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದು ಕೋಟಿಯ ಮಹತ್ತರ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1,01,88,007 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

India reports 13,193 new COVID19 cases,10,896 discharges, and 97 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,09,63,394

Total discharges: 1,06,67,741

Death toll: 1,56,111

Active cases: 1,39,542

Total Vaccination: 1,01,88,007 pic.twitter.com/PKpbZPleMn

— ANI (@ANI) February 19, 2021