ಕೇಂದ್ರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡದಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೋವಿಡ್-19 ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೇನಾನಿ ಡಾ. ಹೀತೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

I request everyone to not spread misinformation about #CovidVaccine. I had appealed to Central govt that COVID vaccination should be provided free of cost to all. If Centre does not do it and a need arises, the vaccine will be provided for free to people of Delhi: CM Kejriwal https://t.co/GgfvoWBbLA

