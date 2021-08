ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೇಗ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 13.45 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ವಿತರಣೆ: ಮಾಂಡವೀಯ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13.45 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ 43.41 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳಷ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. #SabkoVaccineMuftಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ 43.41 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13.45 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಂಡವೀಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

India is going strong in the fight against #COVID19

Charting a path to #SabkoVaccineMuftVaccine, vaccine administration is rapidly increasing every month.

July saw a remarkable daily average of 43.41 lakh doses and a total of 13.45 crore doses pic.twitter.com/FAPJv5kGHO

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 7, 2021