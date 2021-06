ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಶೇ 77.8ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್‌ ಬಯೋಟೆಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ‘ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್’ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 77.8ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ತೋರಿರುವುದು ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ‘ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಸ್‌ಇಸಿ)’ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಓದಿ: ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ನ 3ನೇ ಹಂತದ ದತ್ತಾಂಶ WHOಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ: ಭಾರತ್‌ ಬಯೋಟೆಕ್‌

Covaxin shows 77.8 % efficacy in phase 3 trial data in review by subject expert committee (SEC): Sources

— ANI (@ANI) June 22, 2021